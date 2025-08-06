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В Новосибирске маршрутка попала в ДТП с бетономешалкой, есть пострадавшие

В момент столкновения в салоне находились 27 пассажиров.

Источник: ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса, произошедшего в Новосибирском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария случилась 5 августа в 12:30. По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя «HOWO», мужчина 1981 года рождения, двигался со стороны Советского района в направлении Кировского. На 7-м километре Советского шоссе он столкнулся с ехавшим впереди маршрутным автобусом «ПАЗ», обслуживающим маршрут № 45К «Чемской бор — м. Студенческая — Чемской бор». За рулем автобуса находился водитель 1985 года рождения.

В момент столкновения в салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП травмы получили трое из них: двое подростков в возрасте 14 и 16 лет, а также женщина 1956 года рождения.