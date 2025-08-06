В Самарской области подруга покойной пыталась ограбить её дом

В Октябрьске Самарской области в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью неизвестная женщина пыталась вынести вещи из дома его умершей соседки. На место была направлена следственно-оперативная группа.
Мужчина рассказал, что услышал шум у дома и увидел, как незнакомка выносит имущество покойной. После оклика женщина скрылась на автомобиле. Он запомнил часть номера машины и приметы подозреваемой.
При осмотре территории полицейские нашли в кустах бытовую технику и личные вещи, приготовленные к вывозу. Вскоре была установлена и задержана подозреваемая — 32-летняя подруга умершей.
Она призналась в содеянном, объяснив, что имела ключи и решила воспользоваться ситуацией. Её действия были квалифицированы как покушение на кражу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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