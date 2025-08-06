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Стали известны итоги обжалования дела челябинских экс-следователей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Верховный суд РФ отказал экс-следователю Дмитрию Зыкову в пересмотре приговора по делу о смертельном избиении челябинца в 2022 году. Его соучастник Кирилл Зубков ожидает решения.

Источник: Freepik

«На основании изложенного, судебная коллегия определила: приговор Центрального районного суда Челябинска от 22 декабря 2023 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 8 мая 2024 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17 декабря 2024 года в отношении Зыкова Дмитрия Александровича оставить без изменения. А кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказано в деле.

Зыков получил 10 месяцев ограничения свободы (уже отбыл) и штраф 50 тыс. рублей за побои, Зубков осужден на семь лет колонии строгого режима и штраф в один млн рублей по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Основанием стали доказательства с видеозаписи: драка у ночного клуба, где Зубков нанес смертельный удар ногой в голову лежащему потерпевшему.