На Южном Урале заведено дело за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Сообщается, что фигуранту 52 года. Его задержали инспекторы ДПС в Миассе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы избежать наказания, водитель в салоне служебного автомобиля полиции оставил 30 тыс. рублей, предложив отказаться от составления протокола.
«Инспекторы дорожно-патрульной службы отказались принимать денежные средства, сообщили о преступлении в городское ОМВД», — отметили в региональном следственном управлении.
Возбудено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в значительном размере». В настоящее время следователем СКР решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
«Во время патрулирования южной части города сотрудники Госавтоинспекции задержали 52-летнего водителя, управлявшего Renault Duster. Желая избежать наказания, он неоднократно предлагал полицейским взятку», — рассказали в ГУ МВД.
Автоинспекторы немедленно доложили руководству о произошедшем и вызвали на место происшествия следственную группу. Действия нарушителя были зафиксированы и документально подтверждены.