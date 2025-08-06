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Пожар в Дальнеконстантиновском районе унес жизнь пожилой женщины

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в результате пожара погибла 80-летняя местная жительница.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Малое Терюшево. Огонь охватил площадь в 88 квадратных метров. Пожарные подразделения МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. Спасатели напоминают: ремонт и обслуживание газовых приборов следует доверять исключительно квалифицированным специалистам.

Ранее сообщалось, что 6-летняя девочка погибла на пожаре на Бору.