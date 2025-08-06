Пожар в Дальнеконстантиновском районе унес жизнь пожилой женщины

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Малое Терюшево. Огонь охватил площадь в 88 квадратных метров. Пожарные подразделения МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя.