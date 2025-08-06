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17 смертей и 500 преступлений: ГИБДД озвучило статистику пьяных ДТП в Приморье

В Приморском крае с начала года зарегистрировано более 500 преступлений, совершенных нетрезвыми водителями, сообщили в УМВД Приморья.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГИБДД, в результате этих происшествий погибли 17 человек, 271 получили травмы различной степени тяжести, повреждено 690 транспортных средств.

К настоящему моменту около 40 водителей уже осуждены к реальным срокам лишения свободы, конфисковано 30 автомобилей нарушителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же по вине пьяного водителя произошло ДТП с пострадавшими, уголовная ответственность предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.