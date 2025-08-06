17 смертей и 500 преступлений: ГИБДД озвучило статистику пьяных ДТП в Приморье

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же по вине пьяного водителя произошло ДТП с пострадавшими, уголовная ответственность предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.