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В Новосибирской области отец с сыном избили сотрудника АЗС

Мужчин отправили под суд.

Источник: Комсомольская правда

Тогучинский районный суд арестовал двух местных жителей — отца и сына. Их обвиняют в хулиганстве на заправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

По данным следствия, инцидент произошел 11 июля на территории АЗС в Тогучине. Один из мужчин приехал заправиться, но узнал от рабочего, что станция временно не работает из-за ремонта. После словесной перепалки с сотрудником он уехал, но вскоре вернулся вместе с сыном. Они специально спровоцировали конфликт и избили рабочего, нанеся ему травмы.

Свою вину мужчины не признали. Следствие посчитало, что на свободе они могут повлиять на свидетелей, которые живут с ними в одном населенном пункте. Суд принял решение заключить их под стражу до 3 октября 2025 года. Решение еще не вступило в законную силу.