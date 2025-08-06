В Новосибирской области отец с сыном избили сотрудника АЗС

Свою вину мужчины не признали. Следствие посчитало, что на свободе они могут повлиять на свидетелей, которые живут с ними в одном населенном пункте. Суд принял решение заключить их под стражу до 3 октября 2025 года. Решение еще не вступило в законную силу.