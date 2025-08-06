Скрывавшийся от приставов самарец стал фигурантом уголовного дела

Гендиректор местной фирмы взял кредит на 37 млн рублей и потратил деньги на свои нужды. Причем возвращать их не собирался.
Злоумышленник не планировал решать финансовый вопрос даже после вмешательства приставов. Напротив, избегал их: часто менял работу, скрывал реальные доходы.
Однако часть средств правоохранители Куйбышевского района Самары взыскали. Однако полностью разрешить проблему не получилось. На должника завели уголовное дело по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности. Мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей.
На днях рассказывали, что другой самарец пытался подкупить пристава. Горожанин снять арест со своих счетов.
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