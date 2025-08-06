Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегальное производство дронов выявили в Гродно

В одном из сервисных центров мужчина нелегально изготавливал беспилотники — у него нашли как готовые БПЛА, так и комплектующие для изготовления и ремонта дронов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Гараж с метеозондами и мастерскую для производства дронов обнаружили силовики в Гродно, об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

В ходе проведения обыска 4 августа в гараже у жителя областного центра было найдено и изъято 10 метеозондов, 10 GPS -трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны.

Позже правоохранители установили личность еще одного гражданина Беларуси, также причастного к противоправной деятельности.

По данным ведомства, в одном из сервисных центров Гродно мужчина нелегально изготавливал беспилотники. Во время обыска силовики нашли и изъяли восемь БПЛА, находящихся на стадии сборки, а также GPS-трекеры, пульты управления и другие комплектующие, предназначенные для изготовления и ремонта дронов.

Назначен ряд экспертиз.

«Проводятся дальнейшие совместные оперативно-разыскные мероприятия по пресечению преступной деятельности», — сообщили в ГПК.

Ранее пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником и метеозондом в Гродненской области. В ходе осмотра дома был найден также самодельный мультироторный дрон. Обоим гражданам грозит штраф.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше