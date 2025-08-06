Нелегальное производство дронов выявили в Гродно

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Гараж с метеозондами и мастерскую для производства дронов обнаружили силовики в Гродно, об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.
В ходе проведения обыска 4 августа в гараже у жителя областного центра было найдено и изъято 10 метеозондов, 10 GPS -трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны.
Позже правоохранители установили личность еще одного гражданина Беларуси, также причастного к противоправной деятельности.
По данным ведомства, в одном из сервисных центров Гродно мужчина нелегально изготавливал беспилотники. Во время обыска силовики нашли и изъяли восемь БПЛА, находящихся на стадии сборки, а также GPS-трекеры, пульты управления и другие комплектующие, предназначенные для изготовления и ремонта дронов.
Назначен ряд экспертиз.
«Проводятся дальнейшие совместные оперативно-разыскные мероприятия по пресечению преступной деятельности», — сообщили в ГПК.
Ранее пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником и метеозондом в Гродненской области. В ходе осмотра дома был найден также самодельный мультироторный дрон. Обоим гражданам грозит штраф.