Ритуальный бизнес как прикрытие. Минчанин обманул клиентов на более чем Br190 тыс

Столичный бизнесмен на протяжении года обманным путем выманивал деньги у клиентов под предлогом изготовления памятников, благоустройства мест захоронения и покупки шиномонтажного оборудования.
В 2020 году 43-летний житель Минска создал ритуальное агентство, а в 2023 расширил сферу деятельности, в его компании появились новые услуги, он начал заниматься техническим обслуживанием автомобилей. С этого времени он активно заключал договоры с потенциальными покупателями, предлагая услуги не только по изготовлению памятников, благоустройству мест захоронения, но и покупки шиномонтажного оборудования. Взамен выполнения обязательств полученные средства направлялись им на развитие станции технического обслуживания и личные нужды.
Свою компанию минчанин оформил на жену, сделав ее формальным директором. Это была лишь ширма: именно он вводил в заблуждение клиентов, прикрываясь ее именем. При наступлении оговоренных сроков оплаты и выполнения работ фигурант каждый раз находил все новые причины неисполнения договорных обязательств. Возмущенные действиями бизнесмена заказчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
В ходе расследования удалось установить, что с января 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами индивидуального предпринимателя, пяти организаций и 19 физических лиц на более чем Br190 тыс. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.