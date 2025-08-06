Ритуальный бизнес как прикрытие. Минчанин обманул клиентов на более чем Br190 тыс

В 2020 году 43-летний житель Минска создал ритуальное агентство, а в 2023 расширил сферу деятельности, в его компании появились новые услуги, он начал заниматься техническим обслуживанием автомобилей. С этого времени он активно заключал договоры с потенциальными покупателями, предлагая услуги не только по изготовлению памятников, благоустройству мест захоронения, но и покупки шиномонтажного оборудования. Взамен выполнения обязательств полученные средства направлялись им на развитие станции технического обслуживания и личные нужды.