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Жителя Челябинска отправили в колонию за публичные призывы к экстремизму

Жителя Челябинска отправили в колонию за публичные призывы к экстремистской деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ.

Приговор огласил Советский районный суд. «Установлено, что в 2022 году горожанин в мессенджере Telegram», доступном неограниченному кругу пользователей, в публичном сообществе размещал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ", — говорится в комментарии.

Фигурант вину признал, дело рассмотрено в особом порядке.

В итоге ему назначили полтора года исправительной колонии общего режима. Кроме того, челябинец на тот же срок лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в пресс-службе суда.