Жителя Челябинска отправили в колонию за публичные призывы к экстремизму

Сообщается, что мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ.
Приговор огласил Советский районный суд. «Установлено, что в 2022 году горожанин в мессенджере Telegram», доступном неограниченному кругу пользователей, в публичном сообществе размещал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ", — говорится в комментарии.
Фигурант вину признал, дело рассмотрено в особом порядке.
В итоге ему назначили полтора года исправительной колонии общего режима. Кроме того, челябинец на тот же срок лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в пресс-службе суда.