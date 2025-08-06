В Самарской области с начала лета утонули 28 человек — 4 из них дети

С 1 июня 2025 года в регионе зафиксировали 40 происшествий на воде. 28 человек погибли, в том числе четверо детей. Ещё 22 удалось спасти.
4 августа зафиксированы два трагических инцидента. В Самаре, в Промышленном районе, очевидцы обнаружили тело 59-летнего мужчины в реке Волге. В Сызрани спасатели извлекли из воды тело 72-летнего мужчины. Он также утонул в Волге.
МЧС России напоминает: вода не прощает беспечности! Спасатели настоятельно просят соблюдать элементарные меры безопасности у воды:
— Отдыхайте только на оборудованных пляжах — там дежурят спасатели.
— Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
— Если чувствуете недомогание — не заходите в воду.
— Не переоценивайте свои силы — не заплывайте далеко и не пересекайте буйки.
— Если вы с детьми — не отпускайте их одних к воде, контролируйте каждое их движение.
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