В Калининградской области выдворили шестерых нелегальных мигрантов

Граждане Узбекистана, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию или режим пребывания в стране (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), были задержаны и доставлены в отделение судебных приставов Гвардейского района.
В результате рассмотрения дел в отношении нарушителей были вынесены решения о принудительном выдворении из страны. Исполнение данных решений было возложено на сотрудников УФССП.
Мигранты были доставлены авиатранспортом в Москву, а далее они были выдворены через воздушные пункты пропуска в государство своей гражданской принадлежности.