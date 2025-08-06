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В Калининградской области выдворили шестерых нелегальных мигрантов

Накануне, 5 августа, сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Калининградской области провели операцию по административному выдворению шести нелегальных мигрантов.

Источник: Янтарный край

Граждане Узбекистана, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию или режим пребывания в стране (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), были задержаны и доставлены в отделение судебных приставов Гвардейского района.

В результате рассмотрения дел в отношении нарушителей были вынесены решения о принудительном выдворении из страны. Исполнение данных решений было возложено на сотрудников УФССП.

Мигранты были доставлены авиатранспортом в Москву, а далее они были выдворены через воздушные пункты пропуска в государство своей гражданской принадлежности.