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В Башкирии мошенники лишили мужчину квартиры перед его смертью

Мошенники оставили жителя Башкирии с эпилепсией без жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, 46-летняя жительница Нефтекамска в составе преступной группы обманным путем завладела долей в квартире стоимостью почти 2,9 миллиона рублей.

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024-го аферисты специально сблизились с мужчиной, страдавшим эпилепсией и алкогольной зависимостью. Они перевезли его в другое жилье, изолировали от родственников и постоянно поили спиртным. Под предлогом выгодного обмена на комнату в общежитии с денежной доплатой жертву уговорили подписать документы о переходе прав собственности.

В результате доверчивый мужчина лишился ⅚ доли своей квартиры, а в мае 2024 года скончался.

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