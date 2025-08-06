В Башкирии мошенники лишили мужчину квартиры перед его смертью

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024-го аферисты специально сблизились с мужчиной, страдавшим эпилепсией и алкогольной зависимостью. Они перевезли его в другое жилье, изолировали от родственников и постоянно поили спиртным. Под предлогом выгодного обмена на комнату в общежитии с денежной доплатой жертву уговорили подписать документы о переходе прав собственности.