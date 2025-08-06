Установлена причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению на 100 млрд рублей

В ФСБ уточнили, что совместно с Генеральной прокуратурой и МВД была вскрыта мошенническая схема по хищению крупнейшего на Северном Кавказе нефтеперевалочного комплекса — предприятия «Дагнефтепродукт». По данным следствия, действия Магомедова, занимавшего пост госсекретаря Дагестана в 2001—2005 годах, привели к незаконному переводу госпредприятия в республиканскую собственность, после чего оно было реализовано подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.