Спустя трое суток после наводнения в Туапсинском районе дали свет

В ГУ МЧС по краю уточнили, что в Туапсинском районе последствия циклона продолжают устранять 965 специалистов и 87 единиц техники. «Спасатели очищают соцобъекты и частные дома от ила и мусора. С затопленных территорий вывезли 600 тонн отходов», — сообщили в пресс-службе ведомства.