Спустя трое суток после наводнения в Туапсинском районе дали свет

Свет появился в селах Молдовановка, Дефановка, Пляхо и в пгт Новомихайловском. О ликвидации последствий наводнения в своем Telegram-канале рассказал глава Туапсинского района Сергей Бойко.
«Завершена откачка воды в многоквартирных жилых домах и в частном секторе. Только за истекшие сутки сотрудники МЧС откачали 11,4 тысячи кубических метров воды», — написал Сергей Бойко.
В Новомихайловском восстановлено водоснабжение. В селе Молдовановке на реке Шапсухо на месте уничтоженного наводнением автомобильного моста уже сооружена временная переправа.
Ранее глава Туапсинского района, сообщил, что жителей пострадавших от наводнения поселений вакцинируют от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А.
В ГУ МЧС по краю уточнили, что в Туапсинском районе последствия циклона продолжают устранять 965 специалистов и 87 единиц техники. «Спасатели очищают соцобъекты и частные дома от ила и мусора. С затопленных территорий вывезли 600 тонн отходов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также уточнили, что, на базе школы № 35 в Новомихайловском действует пункт выдачи питьевой воды. Людей в пунктах временного размещения нет.
Как писала «РГ», в муниципальном образовании после ливней, прошедших 3 августа, вода подтопила более ста домов. В населенном пункте Молдавановка стихией разрушены два автомобильных и один пешеходный мост. В селе Пляхо размыто около 400 метров дорожного полотна. Водой залило сельхозугодья.