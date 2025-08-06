В Витебске на пенсионерку оформили кредиты без ее ведома

В прокуратуру поступило обращение от местной жительницы. По ее словам, неустановленное лицо оформило кредиты на ее имя. В ходе проверки удалось установить, что персональными данными женщины завладело неустановленное лицо путем использования мессенджера. Далее посредством системы дистанционного банковского обслуживания оформило на имя пенсионерки онлайн-кредиты. Общая сумма составила свыше Br9,5 тыс. Деньги поступили изначально на открытые на имя женщины счета, после чего были переведены на иные.
По исполнительным надписям с витебчанки взыскали задолженность по кредитным договорам в размере свыше Br11 тыс. О том, что у нее есть обязательства перед банком, женщина узнала только после поступления претензий о необходимости погашения долга.
Возбуждено уголовное дело. Лицо, которое совершило преступление, пока не установлено. По результатам проверки сделан вывод, что женщина в заключении кредитных договоров не принимала участия, также не давала поручения никому на их заключение в своих интересах. Кроме того, пенсионерка не теряла и не передавала третьим лицам паспорт и иные документы, в которых содержатся персональные данные. Женщина не размещала нигде и сведения о себе. Принадлежность интернет-провайдерам Беларуси IP-адресов, с которых оформлялись кредиты, не установлена. В заявках на заключение договоров отмечены номера телефонов лиц, которые пенсионерке незнакомы.
Согласно данным, которые были получены в результате проверки, вход в систему дистанционного банковского обслуживания от имени витебчанки осуществлялся из-за пределов Беларуси посторонним лицом путем удаленного доступа.
Прокурор Витебска в интересах заявительницы предъявил в суд исковое заявление о признании кредитных договоров незаключенными. Заявление было удовлетворено в полном объеме.