В Витебске на пенсионерку оформили кредиты без ее ведома

Возбуждено уголовное дело. Лицо, которое совершило преступление, пока не установлено. По результатам проверки сделан вывод, что женщина в заключении кредитных договоров не принимала участия, также не давала поручения никому на их заключение в своих интересах. Кроме того, пенсионерка не теряла и не передавала третьим лицам паспорт и иные документы, в которых содержатся персональные данные. Женщина не размещала нигде и сведения о себе. Принадлежность интернет-провайдерам Беларуси IP-адресов, с которых оформлялись кредиты, не установлена. В заявках на заключение договоров отмечены номера телефонов лиц, которые пенсионерке незнакомы.