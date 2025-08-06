Машинист погиб от удара током на «Богатырь Көмір» в Павлодарской области

«5 августа 2025 года на территории предприятия произошел несчастный случай — машинист тягового агрегата получил поражение высоковольтным электрическим током. На момент прибытия машины скорой медицинской помощи фельдшер констатировал смерть пострадавшего. Причины несчастного случая будут установлены по итогам расследования специальной комиссии под руководством государственного уполномоченного органа. Предприятие окажет всю необходимую помощь семье погибшего, независимо от результатов расследования», — сообщили в компании «Богатырь Көмір» в среду.