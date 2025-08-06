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Электросамокатчик попал под колеса «Шкоды» на зебре под Волгоградом

ДТП произошло вечером на улице Мира в Волжском.

Источник: Комсомольская правда

Вечер 5 августа в городе Волжском омрачился дорожным происшествием. Около 17:50 на улице Мира напротив дома № 102 водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на человека, пересекавшего дорогу на электросамокате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По предварительным данным, самокатчик двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. Обстоятельства ДТП выясняются, но уже известно, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали произошедшего. Жителям Волгоградской области стоит помнить о важности соблюдения ПДД, как водителями, так и пешеходами, особенно в условиях растущей популярности средств индивидуальной мобильности.