Электросамокатчик попал под колеса «Шкоды» на зебре под Волгоградом

Вечер 5 августа в городе Волжском омрачился дорожным происшествием. Около 17:50 на улице Мира напротив дома № 102 водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на человека, пересекавшего дорогу на электросамокате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.