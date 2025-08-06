Незаконную «разливайку» в жилом доме прикрыли на Автозаводе

Заведение располагалось в жилом доме и давно вызывало недовольство местных жителей, сообщили в региональном ГУФССП. Люди жаловались на постоянный шум по ночам, драки и грубость со стороны посетителей. Проверка подтвердила, что кафе действительно продавало спиртное без лицензии. Полиция зафиксировала нарушение, составила протокол и передала материалы в суд. Суд постановил приостановить деятельность заведения. После вступления решения в силу судебные приставы быстро исполнили постановление — кафе прекратило работу.