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Больного эпилепсией мужчину в Башкирии обманом лишили жилья

Дело о мошенничестве направлено в суд.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном лишении жилья участниками организованной группы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 46-летняя жительница города Нефтекамска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, у женщина было два соучастника. С декабря 2023-го по апрель 2024 года она начала общаться со своим знакомым. Тот страдал эпилепсией и злоупотреблял алкоголем. В собственности у мужчины находились ⅚ долей на квартиру стоимостью около 2,9 млн рублей в Нефтекамске.

Соучастники перевезли мужчину в другое жилое помещение, где обвиняемая постоянно проживала с ним, снабжали его алкоголем и исключили общение с родственниками. Войдя в доверительные отношения, они обманом, под предлогом выгодного обмена на комнату в общежитии и доплату в виде денежных средств, незаконно приобрели право собственности на долю в квартире.

В результате потерпевшему причинен материальный ущерб в особо крупном размере, он лишился права на жилое помещение. В мае прошлого года мужчина скончался.

Уголовное дело будет направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении иных соучастников преступления выделены в отдельное производство.