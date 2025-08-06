Больного эпилепсией мужчину в Башкирии обманом лишили жилья

По версии следствия, у женщина было два соучастника. С декабря 2023-го по апрель 2024 года она начала общаться со своим знакомым. Тот страдал эпилепсией и злоупотреблял алкоголем. В собственности у мужчины находились ⅚ долей на квартиру стоимостью около 2,9 млн рублей в Нефтекамске.