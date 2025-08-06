В Воронеже 20-летний парень на «Ладе Приора» врезался в опору ЛЭП

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого легковушка влетела опору ЛЭП. Авария произошла в три часа утра 5 августа на улице Паровозной.
20-летний водитель «Лады Приора», по предварительным данным дорожной полиции, следовавший со стороны ул. Деповской в сторону ул. Богучарской, не справился с управлением и врезался в световую опору.
В аварии пострадали три человека: водитель и двое пассажиров, их доставили в больницу.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал о ДТП с УАЗ и фурой, в котором пострадали два человека.