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Торговый центр в Башкирии закрыли на месяц за нарушения пожарной безопасности

В Башкирии приостановили работу торгово-развлекательного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский городской суд принял решение о временном приостановлении работы торгового комплекса «Плаза». Основанием стало повторное выявление нарушений противопожарных норм во время особого режима.

Как пояснили в пресс-службе суда, владелец торгового центра уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Ранее на него наложили штраф в 50 тысяч рублей, но принятые меры не возымели эффекта.

При проведении внеплановой проверки инспекторы вновь обнаружили несоблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. В результате суд постановил закрыть торговый комплекс на 30 суток.

Предприниматель пытался обжаловать это решение в Верховном суде РБ, однако он оставил первоначальное постановление в силе, отклонив апелляцию. Теперь «Плазе» предстоит устранить все выявленные нарушения, прежде чем возобновить работу.

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