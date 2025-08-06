Екатеринбуржца будут судить за похищение ребенка

Следствие установило, что 14 февраля обвиняемый заметил на парковке на ул. Куйбышева девочку, которая сидела в машине. Он открыл дверь автомобиля, и когда она вышла, он схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки. Они прибыли домой к обвиняемому, но его жена не впустила ребенка в квартиру. Девочка осталась в подъезде, но утром следующего дня сама пришла в аптеку.