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В Москве пассажир метро напал с ножом на сотрудника охраны

Злоумышленника задержали.

Источник: ГУ МВД

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мужчина во время конфликта на станции метро «ЦСКА» в Москве напал с ножом на сотрудника охраны, пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Ночью злоумышленник попытался остаться в метро после закрытия. Когда сотрудник охраны подошел к нему и попросил покинуть станцию “ЦСКА”, он развязал конфликт, начал вести себя агрессивно, ударил сотрудника руками, а затем достал нож и нанес удары им. Пострадавшему сотруднику охраны потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

39-летний злоумышленник задержан, его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.