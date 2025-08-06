В Москве пассажир метро напал с ножом на сотрудника охраны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мужчина во время конфликта на станции метро «ЦСКА» в Москве напал с ножом на сотрудника охраны, пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Ночью злоумышленник попытался остаться в метро после закрытия. Когда сотрудник охраны подошел к нему и попросил покинуть станцию “ЦСКА”, он развязал конфликт, начал вести себя агрессивно, ударил сотрудника руками, а затем достал нож и нанес удары им. Пострадавшему сотруднику охраны потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
39-летний злоумышленник задержан, его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.