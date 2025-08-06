4-летняя девочка пострадала в ДТП с «десяткой» и «Вестой» в Самарской области

Авария произошла во вторник вечером на участке трассы М5 «Урал» в Сергиевском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка и Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
31-летний мужчина на «десятке» ехал из Уфы в сторону Самары. На 1119-м километре дороги (около поселка Суходол) выбрался на «встречку» и врезался в «Весту» с 33-летним автолюбителем за рулем.
Госпитализировали владельцев легковушек, а также 4- и 36-летних пассажирок второй машины. Помимо медиков и правоохранителей, работали специалисты 109-й пожарно-спасательной части — отключили системы электропитания авто.
Ранее в Самаре на улице Солнечной произошло ДТП с автобусом.
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