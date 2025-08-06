В Воронежской области электричка зажала ногу пассажирке и протащила ее целый километр

С жалобой в прокуратуру обратилась пострадавшая 70-летняя женщина. Она была травмирована на остановочном пункте 210 км перегона Битюг-Бобров Юго-Восточной железной дороги. Ей зажало ногу автоматическими дверьми электропоезда при посадке и проволокло более одного километра по ходу движения. Врачи оценили травмы пострадавшей как тяжкий вред здоровью. Лискинская транспортная прокуратура после проверки обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ОАО «РЖД» в пользу потерпевшей.