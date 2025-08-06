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В Воронежской области электричка зажала ногу пассажирке и протащила ее целый километр

Жительница Воронежской области получит компенсацию за травму на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежской области получит компенсацию за несчастный случай на железной дороге.

С жалобой в прокуратуру обратилась пострадавшая 70-летняя женщина. Она была травмирована на остановочном пункте 210 км перегона Битюг-Бобров Юго-Восточной железной дороги. Ей зажало ногу автоматическими дверьми электропоезда при посадке и проволокло более одного километра по ходу движения. Врачи оценили травмы пострадавшей как тяжкий вред здоровью. Лискинская транспортная прокуратура после проверки обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ОАО «РЖД» в пользу потерпевшей.

— Решением Бобровского райсуда с ОАО «РЖД» в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс рублей, — сообщили в Лискинской транспортной прокуратуре.