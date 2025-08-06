Жительница Калининграда потеряла миллион рублей из-за криптовалютной аферы

Женщина сообщила, что ей предложили заработать на бирже, якобы занимающейся куплей-продажей криптовалюты. Доверившись неизвестным, она в течение трёх дней переводила деньги через банковское приложение.
Как выяснилось, все переводы были сделаны на счета мошенников, которые умело убедили потерпевшую в реальности проводимых операций. Однако впоследствии женщина не смогла ни вывести якобы заработанные средства, ни вернуть вложенные деньги.
Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции Центрального района Калининграда продолжают расследование, чтобы установить все детали произошедшего и задержать виновных.