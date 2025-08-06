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Жительница Калининграда потеряла миллион рублей из-за криптовалютной аферы

В дежурную часть полиции Центрального района Калининграда обратилась 46-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Источник: Янтарный край

Женщина сообщила, что ей предложили заработать на бирже, якобы занимающейся куплей-продажей криптовалюты. Доверившись неизвестным, она в течение трёх дней переводила деньги через банковское приложение.

Как выяснилось, все переводы были сделаны на счета мошенников, которые умело убедили потерпевшую в реальности проводимых операций. Однако впоследствии женщина не смогла ни вывести якобы заработанные средства, ни вернуть вложенные деньги.

Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции Центрального района Калининграда продолжают расследование, чтобы установить все детали произошедшего и задержать виновных.