«Девятка» горела в поселке Самарской области ночью 6 августа

Это случилось в среду в Шигонском районе губернии. О пострадавших не сообщается.
В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС уточнили: в поселке Волжский Утес в 1:26 загорелась «девятка». Ее тушили трое сотрудников 180-й пожарно-спасательной части.
В 1:44 пламя локализовали, еще через 13 минут ликвидировали. Специалисты выясняют детали произошедшего.
Ранее в Приволжском районе горели бытовой вагончик с пристроем. Там огонь раскинулся на 24 «квадрата». В происшествии никто не пострадал.
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