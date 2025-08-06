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Петербургская полиция выступила против обочечников: штрафов больше 800

Госавтоинспекция откликнулась рейдом на многочисленные жалобы на любителей объезжать пробки по обочинам. Общий счёт оштрафованных тянется к двум миллионам рублей.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Подробности 6 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рейд провели на основных магистралях региона на минувшей неделе с упором на выходные. Полицейские оформили 851 протокол, 130 — на водителей в Ленобласти, остальные получили водители, остановленные на городских дорогах. Всех оштрафовали в соответствии с первой частью статьи 12.15 КоАП на 2250 рублей. В общем это без малого два миллиона рублей.

Как отмечают в полиции, обочечники активизируются в дачный сезон, когда на дорогах возникают характерные для этого времени заторы. Их попытки сначала объехать пробку вне очереди, а потом вклиниться в общий поток — наиболее частая причина дорожных конфликтов.

«Обгон автомобилей по обочине является серьезным и опасным нарушением Правил дорожного движения, так как нередко ведет к возникновению аварийных ситуаций. Это связано с тем, что обочина предназначена не для движения, а для остановки транспортных средств в случае необходимости, а также для обеспечения безопасности пешеходов», — напоминают в главке.