Петербургская полиция выступила против обочечников: штрафов больше 800

«Обгон автомобилей по обочине является серьезным и опасным нарушением Правил дорожного движения, так как нередко ведет к возникновению аварийных ситуаций. Это связано с тем, что обочина предназначена не для движения, а для остановки транспортных средств в случае необходимости, а также для обеспечения безопасности пешеходов», — напоминают в главке.