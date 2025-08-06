Житель Гродно может сесть на четыре года за фото с чужой машиной на улице

Ближе к утру мужчины шли обратно через парковку, но в этот раз 27-летний мужчина решил, что фото с чужим автомобилем ему мало. Еще из незапертого «Мини Купера» он забрал ключ зажигания и две бутылки виски. Общий ущерб превысил около 200 белорусских рублей.