Житель Гродно может сесть на четыре года за фото с чужой машиной на улице

В Гродно будут судить мужчину, устроившего фотосессию с чужой машиной на улице. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Так, 27 июля гродненец вместе с другом выпивал дома. После собутыльники пошли за добавкой в магазин, а по дороге на улице Лидской задержались на парковке. Дверцы в одном авто оказались незапертыми и мужчины устроили «фотосессию» в салоне чужой машины. Сделав пару кадров, они ушли.
Ближе к утру мужчины шли обратно через парковку, но в этот раз 27-летний мужчина решил, что фото с чужим автомобилем ему мало. Еще из незапертого «Мини Купера» он забрал ключ зажигания и две бутылки виски. Общий ущерб превысил около 200 белорусских рублей.
Автовладелец заявил о пропаже и непрошенных «гостях» в милицию. Камеры наблюдения помогли вычислить злоумышленников. Безработный гродненец был задержан, мужчина ранее уже привлекался к ответственности. За кражу ему грозит сейчас до четырех лет тюрьмы.
Еще в Гродно женщина и мужчина застряли в смотровой яме в гараже.
А под Миорами белоруска погибла, надувая компрессором бассейн у дома.