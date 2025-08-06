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Житель Гродно может сесть на четыре года за фото с чужой машиной на улице

В Гродно белорус пойдет под суд, сделав фото с чужой машиной на парковке.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно будут судить мужчину, устроившего фотосессию с чужой машиной на улице. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Так, 27 июля гродненец вместе с другом выпивал дома. После собутыльники пошли за добавкой в магазин, а по дороге на улице Лидской задержались на парковке. Дверцы в одном авто оказались незапертыми и мужчины устроили «фотосессию» в салоне чужой машины. Сделав пару кадров, они ушли.

Ближе к утру мужчины шли обратно через парковку, но в этот раз 27-летний мужчина решил, что фото с чужим автомобилем ему мало. Еще из незапертого «Мини Купера» он забрал ключ зажигания и две бутылки виски. Общий ущерб превысил около 200 белорусских рублей.

Автовладелец заявил о пропаже и непрошенных «гостях» в милицию. Камеры наблюдения помогли вычислить злоумышленников. Безработный гродненец был задержан, мужчина ранее уже привлекался к ответственности. За кражу ему грозит сейчас до четырех лет тюрьмы.

Еще в Гродно женщина и мужчина застряли в смотровой яме в гараже.

А под Миорами белоруска погибла, надувая компрессором бассейн у дома.