В Башкирии растет число работников с миллионными зарплатами

Эта цифра на 66 человек превышает показатели 2023 года, демонстрируя рост на 40%. Среди высокооплачиваемых работников 172 человека зарабатывают до 2 миллионов, 23 специалиста получают до 3 миллионов, а 48 сотрудников имеют доход более трех миллионов рублей ежемесячно.