В Башкирии растет число работников с миллионными зарплатами

В Башкирии растет количество высокооплачиваемых специалистов. По итогам исследования Росстата за апрель 2025 года выяснилось, что 243 сотрудника башкирских предприятий получают ежемесячно более миллиона рублей.
Эта цифра на 66 человек превышает показатели 2023 года, демонстрируя рост на 40%. Среди высокооплачиваемых работников 172 человека зарабатывают до 2 миллионов, 23 специалиста получают до 3 миллионов, а 48 сотрудников имеют доход более трех миллионов рублей ежемесячно.
Общероссийская статистика также показывает положительную динамику. Количество работников с зарплатой от миллиона рублей по стране превысило 45 тысяч, что почти вдвое больше, чем два года назад.
Исследование охватило 2,5 тысячи предприятий Башкирии и 608,7 тысячи работников. В масштабах страны аналитики изучили данные 95,4 тысяч организаций, где трудится 28,4 миллиона человек. Сравнительный анализ проводился на основе показателей за апрель 2023 и 2025 годов.