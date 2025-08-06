Лидер ОПГ из Петербурга признался в убийстве чемпиона СССР

Также 19 июля 1997 года фигурант вместе с сообщниками похитил коммерсанта у дома на улице Марата, вывез его во Всеволожский район и убил. Позднее, 26 января 2000 года, в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян ещё один участник ОПГ и бывший сотрудник РУБОП.