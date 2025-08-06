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Лидер ОПГ из Петербурга признался в убийстве чемпиона СССР

В Петербурге завершено расследование уголовного дела против лидера организованной преступной группы, причастного к громким преступлениям 90-х. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

Следствием было установлено, что 16 марта 1993 года участник ОПГ при пособничестве обвиняемого произвёл не менее 25 выстрелов по члену Тамбовской ОПГ на улице Верности. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленники скрылись.

Также 19 июля 1997 года фигурант вместе с сообщниками похитил коммерсанта у дома на улице Марата, вывез его во Всеволожский район и убил. Позднее, 26 января 2000 года, в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян ещё один участник ОПГ и бывший сотрудник РУБОП.

Установлено, что 15 июня 2000 года под руководством обвиняемого двое мужчин напали на советского спортсмена, чемпиона СССР по лёгкой атлетике, чтобы завладеть его автомобилем. Жертву убили в гараже на Уманском переулке.

Местонахождение обвиняемого было установлено в Израиле, где он отбывает срок за шесть убийств. Там же следователи предъявили ему обвинение в российских преступлениях. На допросе мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.