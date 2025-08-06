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В Пермском крае девушка начала терять сознание за рулём авто из-за жары

Ей стало плохо на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Источник: Аргументы и факты

Девушка начала терять сознание за рулём автомобиля из-за жары на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент с водительницей случился 21 июля на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе подъезда к Ижевску. Днём неподалёку от деревни Верхняя Талица своё дежурство несли два сотрудника ГАИ отдела «Очёрский» — капитан полиции Иван Шанулин и младший лейтенант Наиль Шарафутдинов.

В один момент к патрульному автомобилю подъехало легковое авто, за рулём которого сидела девушка. Водительница сообщила полицейским, что ей стало плохо из-за жары и резкого снижения давления. Девушка не могла продолжать движение на авто самостоятельно. Правоохранители пришли на помощь водительнице, но ситуация ухудшилась.

«Полицейские обратились в Единую диспетчерскую службу “112”, но, заметив, что автоледи теряет сознание, пересадили её в патрульный автомобиль и, используя спецсигналы, доставили в больницу. Благодаря быстрой реакции сотрудников Госавтоинспекции женщине вовремя оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь», — рассказывает краевое ГУ МВД.

Через некоторое время после инцидента девушка опубликовала в социальных сетях пост, в котором она поблагодарила сотрудников полиции за помощь. В ведомстве напомнили о важности наблюдения за своим самочувствием в жаркий период.