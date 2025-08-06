В Пермском крае девушка начала терять сознание за рулём авто из-за жары

В один момент к патрульному автомобилю подъехало легковое авто, за рулём которого сидела девушка. Водительница сообщила полицейским, что ей стало плохо из-за жары и резкого снижения давления. Девушка не могла продолжать движение на авто самостоятельно. Правоохранители пришли на помощь водительнице, но ситуация ухудшилась.