В Промышленном районе Самары неадекватный мужчина разбил стекло балкона

В Промышленном районе Самары правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в жилом доме, где было повреждено остекление балкона.
По предварительной информации, в одной из квартир мужчина, находившийся в состоянии, которое очевидцы описали как неадекватное, разбил стекло.
Жильцы услышали громкий звук, напоминающий хлопок, и сообщили о произошедшем в полицию. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и проводят необходимые проверочные мероприятия. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее мы писали, что в Самарской области подруга покойной пыталась ограбить её дом.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.