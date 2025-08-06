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В Промышленном районе Самары неадекватный мужчина разбил стекло балкона

В Промышленном районе Самары правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в жилом доме, где было повреждено остекление балкона.

В Промышленном районе Самары правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в жилом доме, где было повреждено остекление балкона.

По предварительной информации, в одной из квартир мужчина, находившийся в состоянии, которое очевидцы описали как неадекватное, разбил стекло.

Жильцы услышали громкий звук, напоминающий хлопок, и сообщили о произошедшем в полицию. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и проводят необходимые проверочные мероприятия. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Самарской области подруга покойной пыталась ограбить её дом.

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