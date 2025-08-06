Жительница Самарской области незаконно получила соцвыплаты на 890 тысяч рублей

С апреля того года по август 2020-го женщина получила 890 тыс. рублей. Позже во всем созналась и возместила ущерб. На нее завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. рублей.