Жительница Самарской области незаконно получила соцвыплаты на 890 тысяч рублей

По уголовному делу проходила 55-летняя женщина из Кинельского района губернии, рассказали в региональной прокуратуре.
В 2014-м злоумышленница поделилась с бюро медико-социальной экспертизы фиктивными сведениями. По ним ей установили инвалидность II группы. Также выписали страховую пенсию.
С апреля того года по август 2020-го женщина получила 890 тыс. рублей. Позже во всем созналась и возместила ущерб. На нее завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. рублей.
Ранее в регионе осудили 42-летнего мужчину за махинации с соцвыплатами.
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