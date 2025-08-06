В Келесе подросток получил 8 лет тюрьмы за убийство сверстника 12 ударами ножа. Родные погибшего требуют пересмотра дела

«Желательно, чтобы ему дали пожизненное — пусть сидит, потому что моего сына уже не вернуть. Его ударили ножом 12 раз — это жестокое убийство! Я требую продолжения расследования. Думаю, что его убивали не в одиночку — это было сделано группой. Он [обвиняемый] говорит: “Я ударил пять-шесть раз, потом не бил”. А кто тогда нанёс остальные удары? Или пусть прямо скажет: “Да, я 12 раз зверски ударил ножом и убил”, — заявила мать погибшего.