В Келесе подросток получил 8 лет тюрьмы за убийство сверстника 12 ударами ножа. Родные погибшего требуют пересмотра дела

По официальной версии следствия, в тот вечер между 17-летним подростком и Аскаром произошёл конфликт. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил Аскара кухонным ножом.
Однако родственники погибшего категорически не согласны с версией следствия и требуют пересмотра дела. По их словам, убийство было совершено с особой жестокостью и при участии других подростков. Перед тем как нанести смертельные удары ножом, нападавший вместе с другими подростками избивал Аскара, а затем сбегал домой, взял кухонный нож и вернулся на место, чтобы добить уже лежащего парня.
На одном из плакатов, которые семья принесла на заседание суда, было написано: «Аскара убили с особой жестокостью! Многое нам не понятно. Во время суда — ложь и нестыковки. Мы за дорасследование! Мы не хотим наказывать невиновных. Причастные должны быть наказаны. Мы за Правду. Услышьте нас!!!».
По словам адвоката, представляющего интересы семьи погибшего, характер ранений свидетельствует о жестокости преступления — у юноши были вскрыты внутренние органы.
Несмотря на все доводы семьи, суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.
Мать Аскара выразила несогласие с приговором и заявила, что будет добиваться пересмотра дела.
«Желательно, чтобы ему дали пожизненное — пусть сидит, потому что моего сына уже не вернуть. Его ударили ножом 12 раз — это жестокое убийство! Я требую продолжения расследования. Думаю, что его убивали не в одиночку — это было сделано группой. Он [обвиняемый] говорит: “Я ударил пять-шесть раз, потом не бил”. А кто тогда нанёс остальные удары? Или пусть прямо скажет: “Да, я 12 раз зверски ударил ножом и убил”, — заявила мать погибшего.
История вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи выражают соболезнования семье Аскара и требуют, чтобы следствие было продолжено, так как есть все основания полагать, что в преступлении участвовали и другие лица.