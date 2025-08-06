В Башкирии обновят систему медобслуживания в школах и садиках

С 1 сентября 2025 года в школах и детских садах Башкирии начнут действовать новые правила оказания медицинской помощи. Изменения вводятся приказом Минздрава России, который предусматривает целый ряд нововведений.
Как пояснил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, теперь медпункты образовательных учреждений должны будут соответствовать обновлённым стандартам оборудования. Документ официально разрешает школьникам с хроническими заболеваниями принимать необходимые лекарства при наличии соответствующей медицинской справки.
Так, с осени будет введена новая должность «медицинская сестра-специалист» для сотрудников с высшим образованием, предоставляться льготный медицинский стаж работникам образовательных учреждений, а также унифицированы названия медицинских подразделений.
По данным министра, к новому учебному году в регионе насчитывается 1192 лицензированных медицинских кабинета в школах и детсадах, причем 239 из них получили лицензии самостоятельно.
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