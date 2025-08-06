Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске рассмотрят дело об ущербе кредиторам на 2,2 млрд рублей

Экс-руководителя донского предприятия заподозрили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Источник: Комсомольская правда

В городском суде Новочеркасска рассмотрят дело о преднамеренном банкротстве на миллиарды рублей. Подозреваемый — бывший генеральный директор одного из предприятий, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

По данным следствия, подозреваемый сознательно совершал действия, которые привели к финансовой несостоятельности ООО «Эскорт». В результате организация не смогла выполнить обязательства перед кредиторами на сумму 2 млрд 258,5 млн рублей.

Предварительно, мужчина разработал схему по выводу активов компании. Он переводил имущество на подконтрольные организации, чтобы избежать выплат кредиторам.

Экс-руководителю предъявили обвинения по статьям «Преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ) и «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Заседание назначили на 7 августа 2025 года.

Подпишись на нас в Telegram.