Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОМОН задержал двоих минчанок, которые выходили из леса

Две минчанки получили уголовное дело, решив расслабиться в ресторане.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал двух минчанок, которые выходили из леса. Подробности рассказали в пресс-службе Партизанского района, пишет агентство «Минск-Новости».

В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении двух минчанок 29 и 30 лет. В тот вечер две подруги отдыхали в ресторане и решили «расслабиться», употребив запрещенное вещество. Одна из них оформила заказ в наркшопе. После подтверждения оплаты администратор прислал женщине географические данные тайника. Он был расположен в лесополосе неподалеку от МКАД.

Женщины отправились на место на такси, быстро нашли закладку с запрещенным веществом и поехали обратно. Однако в момент выхода из леса к минчанкам подъехал автомобиль, из которого вышли сотрудники ОМОНа. Подруги во всем сознались, в отношении них завели уголовное дело.

— Обвиняемые ранее к уголовной ответственности не привлекались, у каждой на иждивении по двое малолетних детей, — сообщил заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

По словам Стужука, женщинам было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропного вещества по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. По названной статье предусматривается вплоть до восьми лет лишения свободы. Вину минчанки полностью признали и чистосердечно раскаялись в содеянном.

Ранее в Минске милиция задержала дизайнера из-за находки в квартире, которую он снимал.

Тем временем в Минске школьники на электросамокатах сбили женщину, выходившую из магазина.

А еще МВД сказало, что будет со школьником, катавшемся снаружи вагона метро в Минске.