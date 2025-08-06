ОМОН задержал двоих минчанок, которые выходили из леса

В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении двух минчанок 29 и 30 лет. В тот вечер две подруги отдыхали в ресторане и решили «расслабиться», употребив запрещенное вещество. Одна из них оформила заказ в наркшопе. После подтверждения оплаты администратор прислал женщине географические данные тайника. Он был расположен в лесополосе неподалеку от МКАД.