ОМОН задержал двоих минчанок, которые выходили из леса

ОМОН задержал двух минчанок, которые выходили из леса. Подробности рассказали в пресс-службе Партизанского района, пишет агентство «Минск-Новости».
В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении двух минчанок 29 и 30 лет. В тот вечер две подруги отдыхали в ресторане и решили «расслабиться», употребив запрещенное вещество. Одна из них оформила заказ в наркшопе. После подтверждения оплаты администратор прислал женщине географические данные тайника. Он был расположен в лесополосе неподалеку от МКАД.
Женщины отправились на место на такси, быстро нашли закладку с запрещенным веществом и поехали обратно. Однако в момент выхода из леса к минчанкам подъехал автомобиль, из которого вышли сотрудники ОМОНа. Подруги во всем сознались, в отношении них завели уголовное дело.
— Обвиняемые ранее к уголовной ответственности не привлекались, у каждой на иждивении по двое малолетних детей, — сообщил заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.
По словам Стужука, женщинам было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропного вещества по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. По названной статье предусматривается вплоть до восьми лет лишения свободы. Вину минчанки полностью признали и чистосердечно раскаялись в содеянном.
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