Стрелявший в Берденова заявил, что его просили обвинить акима Шымкента

«Во время следствия Берденов сказал, что простит меня, если я скажу ему, что городской аким заказал его убийство», — добавил Жиембай.
Отметим, что акимом Шымкента на данный момент является Габит Сыздыкбеков. Он занимает этот пост с 5 сентября 2023 года.
Ранее на суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья из-за ревности к жене.
«В марте он стал замакимом, я был рад. Но 7 или 8 марта жене пришло сообщение от Берденова: он поставил лайк и написал, что она красивая. Я попросил жену открыть переписку, мы поссорились», — вспоминает стрелок.
Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.
По версии прокуратуры Обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют и у него возник преступный умысел.
При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.
Что известно о Ернаре Жиембае можно прочитать по данной ссылке. Также «Курсив» писал о том, какие активы и компании принадлежат пострадавшему замакиму Берденову.