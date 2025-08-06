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Стрелявший в Берденова заявил, что его просили обвинить акима Шымкента

Обвиняемый в покушении на убийство замакима Шымкента Руслана Берденова дал показания в суде. Ернар Жиембай заявил, что Берденов требовал оговорить акима Габита Сыздыкбекова.

Источник: соцсети

«Во время следствия Берденов сказал, что простит меня, если я скажу ему, что городской аким заказал его убийство», — добавил Жиембай.

Отметим, что акимом Шымкента на данный момент является Габит Сыздыкбеков. Он занимает этот пост с 5 сентября 2023 года.

Ранее на суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья из-за ревности к жене.

«В марте он стал замакимом, я был рад. Но 7 или 8 марта жене пришло сообщение от Берденова: он поставил лайк и написал, что она красивая. Я попросил жену открыть переписку, мы поссорились», — вспоминает стрелок.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.

По версии прокуратуры Обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют и у него возник преступный умысел.

При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.

Что известно о Ернаре Жиембае можно прочитать по данной ссылке. Также «Курсив» писал о том, какие активы и компании принадлежат пострадавшему замакиму Берденову.