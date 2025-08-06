В Приморье задержан хабаровчанин, сбивший детей на гидроцикле

30-летний житель Хабаровска стал участником серьёзного происшествия 5 августа в районе села Рисовая Падь Хасанского округа Приморского края, информирует УМВД РФ по Приморью. Управляя гидроциклом, он совершил наезд на двух подростков, находившихся на сап-бордах в воде.
В результате одна из девочек получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована в реанимацию Владивостокской клинической больницы № 2, как сообщил Минздрав Приморского края.
После происшествия водитель сначала скрылся, однако позже сам обратился в полицию. Сейчас мужчина задержан в Приморье и передан в Следственный комитет на транспорте для проведения следственных действий. По информации, он приехал в Приморье на отдых с семьей.
Прокуратура Приморского края взяла расследование под особый контроль. Медики борются за жизнь пострадавшей девочки.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде и ответственности при управлении водным транспортом.