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В Приморье задержан хабаровчанин, сбивший детей на гидроцикле

30-летний житель Хабаровска стал участником серьёзного происшествия 5 августа в районе села Рисовая Падь Хасанского округа Приморского края, информирует УМВД РФ по Приморью.

Источник: Reuters

30-летний житель Хабаровска стал участником серьёзного происшествия 5 августа в районе села Рисовая Падь Хасанского округа Приморского края, информирует УМВД РФ по Приморью. Управляя гидроциклом, он совершил наезд на двух подростков, находившихся на сап-бордах в воде.

В результате одна из девочек получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована в реанимацию Владивостокской клинической больницы № 2, как сообщил Минздрав Приморского края.

После происшествия водитель сначала скрылся, однако позже сам обратился в полицию. Сейчас мужчина задержан в Приморье и передан в Следственный комитет на транспорте для проведения следственных действий. По информации, он приехал в Приморье на отдых с семьей.

Прокуратура Приморского края взяла расследование под особый контроль. Медики борются за жизнь пострадавшей девочки.

Правоохранители напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде и ответственности при управлении водным транспортом.