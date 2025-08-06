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Из желудка жителя Башкирии врачи достали железные ручки ложек и щетку

В желудке жителя Башкирии оказались четыре металлических предмета и ручка от зубной щетки.

Источник: Комсомольская правда

Во время планового осмотра врач-эндоскопист Фанил Фаритович Шамсутдинов из Ишимбайской ЦРБ обнаружил в желудке пациента необычные предметы. В органе находились четыре металлических предмета и часть ручки от зубной щетки.

Пациентом оказался мужчина 1979 года рождения, который обратился в хирургию с сильными болями в животе. На вопросы врачей он не смог точно объяснить, как это произошло, лишь упомянул, что с момента «происшествия» прошло около трех дней.

После осмотра и рентгена стало ясно: в брюшной полости есть инородные предметы. Гастроскопия подтвердила, что в желудке застряли четыре металлических объекта и пластиковый фрагмент от щетки.

Врачи смогли извлечь все без операции, используя эндоскопический метод. Состояние пациента быстро улучшилось, и вскоре его выписали. Ему также оказали психологическую поддержку.

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