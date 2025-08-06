Из желудка жителя Башкирии врачи достали железные ручки ложек и щетку

Во время планового осмотра врач-эндоскопист Фанил Фаритович Шамсутдинов из Ишимбайской ЦРБ обнаружил в желудке пациента необычные предметы. В органе находились четыре металлических предмета и часть ручки от зубной щетки.
Пациентом оказался мужчина 1979 года рождения, который обратился в хирургию с сильными болями в животе. На вопросы врачей он не смог точно объяснить, как это произошло, лишь упомянул, что с момента «происшествия» прошло около трех дней.
После осмотра и рентгена стало ясно: в брюшной полости есть инородные предметы. Гастроскопия подтвердила, что в желудке застряли четыре металлических объекта и пластиковый фрагмент от щетки.
Врачи смогли извлечь все без операции, используя эндоскопический метод. Состояние пациента быстро улучшилось, и вскоре его выписали. Ему также оказали психологическую поддержку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.