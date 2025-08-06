В Бухаре задержаны главный бухгалтер больницы и его заместитель за попытку получения «отката» из бюджетных средств

Главный бухгалтер медицинского объединения Алатского района заключил контракт с предприятием, занимающимся производством нетканых материалов в Ромитанском районе, на поставку 400 комплектов постельного белья для нужд больницы. Вместо реальной цены — 90 тысяч сумов за комплект — в договоре была указана завышенная стоимость: 190 тысяч сумов. Таким образом, общая сумма контракта составила 76 миллионов сумов, хотя фактические расходы должны были составить 36 миллионов.
Согласно материалам дела, главный бухгалтер и его заместитель вступили в сговор с целью получения разницы — 40 миллионов сумов — в качестве так называемого «отката» от поставщика.
Во время совместного оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности по Бухарской области и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, злоумышленники были задержаны с поличным при получении 32 миллионов сумов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса — хищение путем присвоения или растраты по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения.
Следственные действия продолжаются.