В Бухаре задержаны главный бухгалтер больницы и его заместитель за попытку получения «отката» из бюджетных средств

Главный бухгалтер медицинского объединения Алатского района заключил контракт с предприятием, занимающимся производством нетканых материалов в Ромитанском районе, на поставку 400 комплектов постельного белья для нужд больницы. Вместо реальной цены — 90 тысяч сумов за комплект — в договоре была указана завышенная стоимость: 190 тысяч сумов. Таким образом, общая сумма контракта составила 76 миллионов сумов, хотя фактические расходы должны были составить 36 миллионов.