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В Симферополе сгорел рейсовый автобус

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса, произошедшим шестого августа в Симферополе.

Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, инцидент случился с автобусом, следовавшим по маршруту № 62 «Загородный — Пневматика».

В рамках проверки, учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия-перевозчика, а также деятельности контролирующих органов по предотвращению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.