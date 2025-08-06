В Симферополе сгорел рейсовый автобус

В рамках проверки, учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия-перевозчика, а также деятельности контролирующих органов по предотвращению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.