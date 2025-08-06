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В Калининграде арестован мужчина, который собирал секретные сведения для спецслужб США

Обвиняемый в государственной измене арестован в Калининграде.

Источник: пресс-служба Калининградского областного суда

В Калининграде арестован 40-летний мужчина, обвиняемый в госизмене. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, летом 2020 года горожанин заключил с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США, соглашение о сотрудничестве. Задачей злоумышленника был сбор и передача иностранной компании конфиденциальной информации о производстве электронных двигателей коррекции космических спутников. Отмечается, что мужчина — экс-сотрудник предприятия, где эту технику и производят.

В итоге по заданию спецслужб США в период с июля 2021 по декабрь 2023 года мужчина занимался сбором и хранением ценных данных.

Под стражу он заключен до 30 сентября.