В Калининграде арестован мужчина, который собирал секретные сведения для спецслужб США

По версии следствия, летом 2020 года горожанин заключил с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США, соглашение о сотрудничестве. Задачей злоумышленника был сбор и передача иностранной компании конфиденциальной информации о производстве электронных двигателей коррекции космических спутников. Отмечается, что мужчина — экс-сотрудник предприятия, где эту технику и производят.