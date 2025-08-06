В Уфе простились с пропавшим больше года назад 14-летним подростком

Сегодня в Уфе простились с 14-летним Дамиром А., который больше года назад пропал вместе с другом. Как информировал «Башинформ», в начале июня тело ребенка обнаружили на берегу реки Белой под Уфой, но не сразу смогли установить его личность. В итоге экспертиза подтвердила, что это Дамир. Подростка проводили в последний путь в Уфе, об этом «Башинформу» сообщил собственный источник.
Как рассказала информагентству Лилия Фазлетдинова, ее сын ходил в одну группу в детском саду с Дамиром.
«С тех пор наши дети хорошо общались, учились в одной школе. Сегодня всей школой проводили Дамира. Пришли его одноклассники, друзья. Дамир был очень умным, способным, отзывчивым мальчиком. Занимался спортом, учился хорошо. Просто ужасное стечение обстоятельств погубило жизнь прекрасного мальчика. Мы до конца верили, что Дамир вот-вот вернется. Но чудо не произошло», — поделилась Лилия Фазлетдинова.