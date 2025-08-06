В Уфе простились с пропавшим больше года назад 14-летним подростком

Сегодня в Уфе простились с 14-летним Дамиром А., который больше года назад пропал вместе с другом. Как информировал «Башинформ», в начале июня тело ребенка обнаружили на берегу реки Белой под Уфой, но не сразу смогли установить его личность. В итоге экспертиза подтвердила, что это Дамир. Подростка проводили в последний путь в Уфе, об этом «Башинформу» сообщил собственный источник.