7-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

Авария произошла в ночь на 5 августа на автодороге Элиста — Зимовники в Ремонтненском районе. Предварительно, 22-летний водитель «ГАЗа» при обгоне не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 40-летнего мужчины.