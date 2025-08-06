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7-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись «ГАЗ» и «Рено», пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 7-летний мальчик. Ребенок с травмами попал в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночь на 5 августа на автодороге Элиста — Зимовники в Ремонтненском районе. Предварительно, 22-летний водитель «ГАЗа» при обгоне не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 40-летнего мужчины.

— Пострадавший ребенок был пристегнут адаптером, не являющимся детским удерживающим устройством, — добавили в отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции на дорогах. Родителям рекомендовали использовать только сертифицированные детские автокресла, обеспечивающие безопасность ребенка в машине.

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