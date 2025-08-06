Посетители ботсада в Алматы пытались задушить лебедя

Очевидцами жестокого обращения стали многочисленные гости сада.
Одна из неравнодушных посетителей сняла происходящее на камеру и сделала замечание. Но в ответ получила оскорбления.
«Нам стало больно наблюдать за этим! В такие моменты невольно задумываешься, что самое дикое существо на Земле — человек!» — уточнила автор.
Тем временем администрация ботсада заявила, что занимается сбором подробностей и деталей этого ужасного случая.
По видеозаписям мы уже установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией.
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.
По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством.
Другие обстоятельства устанавливаются, добавили стражи порядка.
Стоит отметить, что совсем недавно, 25 июля, администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей.