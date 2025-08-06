Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по ДТП с двумя жертвами

ДТП произошло 27 июля на трассе Алматы — Екатеринбург в Жамбылской области. В автомобиле, за рулем которого якобы была жена Шавката Рахмонова — Гулайым, также находились их сын и две ее подруги. Обе подруги Рахмоновой погибли. Гулайым с сыном серьезно не пострадали и выписались из больницы на следующий день.
Как сообщили Telegram-каналу Halyqstan в полиции, в настоящее время идет расследование ДТП, назначены соответствующие экспертизы и Гулайым Рахмонова допрошена в качестве свидетеля.
«В настоящее время указанная Вами гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице города Алматы. По результатам следственных мероприятий в отношении нее будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит», — ответили в департаменте полиции Жамбылской области.
Telegram-канал Halyqstan также выяснил, что в своей объяснительной Рахмонова написала, что за рулем машины, оформленной на нее, была не она, а одна из погибших. Якобы они поменялись из-за ее усталости.