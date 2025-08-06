Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по ДТП с двумя жертвами

ДТП произошло 27 июля на трассе Алматы — Екатеринбург в Жамбылской области. В автомобиле, за рулем которого якобы была жена Шавката Рахмонова — Гулайым, также находились их сын и две ее подруги. Обе подруги Рахмоновой погибли. Гулайым с сыном серьезно не пострадали и выписались из больницы на следующий день.